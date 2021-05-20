Министр спорта Беларуси обратился с открытым письмом к руководителю IBU

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук направил в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина открытое письмо, сообщает БЕЛТА.

"Министерство спорта с огорчением восприняло новость об отмене этапа Кубка мира сезона 2021/2022 года в Минске.

Между Республикой Беларусь и Международным союзом биатлонистов сложились многолетние партнерские отношения. Наша страна всегда поддерживала высокий имидж союза среди международных спортивных федераций. Мы всегда готовы поддержать инициативы и старания по развитию биатлона.

В Беларуси неоднократно проходили крупнейшие соревнования под эгидой вашей организации, в том числе чемпионаты мира и Европы, а уровень организации их проведения всегда высоко оценивался Международным союзом биатлонистов.

В последние годы успешно проведен ряд таких крупных мероприятий, как чемпионат мира среди юниоров в 2015 году, чемпионат мира по летнему биатлону в 2019 году, чемпионаты Европы в 2019 и 2020 годах.

В подтверждение этого вами лично по итогам проведения летнего чемпионата мира отмечено: "Мероприятие было хорошо организовано, я увидел отличное взаимодействие в организационном комитете. В преддверии грядущих мероприятий 2021/2022 годов и Кубка мира это выглядит многообещающе. Я также впечатлен тем, как вы развиваете биатлон в вашей стране".

В 2020 году по обращению руководства союза при личной поддержке Президента нашей страны Белорусской федерацией биатлона в кратчайшие сроки было обеспечено проведение на высоком организационном уровне чемпионата Европы в Минске (спортивный комплекс "Раубичи").

Чемпионат Европы рассматривался как подготовка к проведению этапа Кубка мира в сезоне 2021/2022 года. С белорусской стороны были привлечены значительные финансовые средства и ресурсы на проведение этого соревнования.

Однако мы с огорчением восприняли новость об отмене этапа Кубка мира сезона 2021/2022 года в Минске.

Республика Беларусь придерживается позиции о том, что спорт должен быть вне политики и выступать средством объединения людей.

Считаем, что принятое необоснованное решение подрывает авторитет союза в мировом спорте и сложившиеся доверительные отношения с нашей страной, а также принципы олимпизма.

Выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что из-за политики двойных стандартов пострадают многочисленные болельщики и любители биатлона.

Надеемся, что данное решение может быть пересмотрено вами и дальнейшее сотрудничество с Международным союзом биатлонистов будет активно развиваться".

Международный союз биатлонистов 16 мая сообщил, что этап Кубка мира-2021/22 в белорусских Раубичах, запланированный на 3-6 марта, перенесен в финский Контиолахти. Исполком IBU заявил, что причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.

Спустя два дня Белорусская федерация биатлона прокомментировала сложившуюся ситуацию, отметив, что новость о переносе этапа Кубка мира из Беларуси была воспринята белорусской стороной с глубочайшим сожалением. Также Федерация биатлона указала на то, что перенос был осуществлен без каких-либо предварительных консультаций.-0-

Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей" Для успешного проведения такого престижного турнира белорусская сторона в лице заинтересованных организаций и государственных структур полностью выполнила все требования IBU, которые предъявляются к организаторам таких международных спортивных соревнований.