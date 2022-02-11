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11 февраля 2022, 18:18

Министр спорта о выступлении горнолыжницы Шкановой: 20-е место - несомненный успех

Мария Шканова. Фото Getty Images
Мария Шканова. Фото Getty Images

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук считает успешным результат белорусской горнолыжницы Марии Шкановой на Олимпиаде. Об этом он заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Белорусских спортсменов, которые способны показать достойный результат на Играх, очень много. Взять, например, выступление горнолыжницы Марии Шкановой. Его можно оценить по-разному. Скептик скажет: "Вот, двадцатое место - плохой результат, мы рассчитывали только на призы…". И это в горных лыжах. Но где в Республике Беларусь горы? Условия есть только в Логойске и Силичах. Участие в соревнованиях приняли 88 спортсменок со всего мира, из них до финиша первой трассы дошли 58. Во вторую попытку вышла тридцатка лучших, и наша Шканова была там - с 25-м временем. На второй трассе она была одиннадцатой, что принесло ей итоговое двадцатое место. Это несомненный успех и для спортсмена, и для тренера, и для страны", - сказал Сергей Ковальчук.-0-

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