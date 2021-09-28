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28 сентября 2021, 18:38

Министр спорта: с каждыми Играми конкуренция только растет

Сергей Ковальчук. Фото из архива
Сергей Ковальчук. Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава спортивной отрасли Сергей Ковальчук в своем докладе на совместном заседании Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма Беларуси, подводя итоги главных стартов четырехлетия для белорусских атлетов в столице Японии, обратил внимание на возрастающую конкуренцию в мировом спорте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Сегодня мы подводим итоги выступления на Олимпийских играх в Токио. Белорусские атлеты в столице Японии выступали с соперниками очень высокого уровня, и с каждыми Играми конкуренция только растет. Ранее уже озвучивалась точка зрения, что результаты в Токио могли и должны быть выше. Соглашусь, многими видами спорта потенциал не реализован в полной мере. Ожидали большего от тенниса, гребли на байдарках и каноэ, неудовлетворительно выступили в Японии представители велоспорта, гимнастики спортивной, дзюдо, тяжелой атлетики. Соответствующие оценки в этих видах даны и выводы сделаны", - сказал министр спорта Сергей Ковальчук.

Он отметил также достижения паралимпийцев, но и обратил внимание, что пять золотых наград завоеваны лишь одним атлетом, и почивать на лаврах паралимпийскому спорту ни в коем случае нельзя.

Сергей Ковальчук назвал и основную причину многих неудач в спорте. "В основе любой подготовки, тренировочного процесса, во всех направлениях деятельности должна быть дисциплина. РЦОП по видам спорта, спортшколам, каждому на своем уровне необходимо взять это на контроль. Хороший пример дисциплины в командах: прыжки на батуте, художественная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ. По-прежнему необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи: гимн, флаг, герб не должны оставаться пустым звуком. Государством очень много сделано для развития спортивной базы, которая во многом соответствует необходимым международным стандартам, и спортсмены должны ценить это", - отметил он.

Министр также обратил внимание на научно-методическое и медицинское сопровождение. "В этом году необходимо завершить разработку учебных программ по видам спорта и критериев отбора в училища олимпийского резерва. В следующем году в каждом виде спорта, в каждой федерации должна быть разработана вся методическая литература по подготовке спортсменов высшего звена и резерва. Перед Парижем не так много времени, и главное в работе спортивной отрасли - четкое выполнение утвержденных планов и соблюдение дисциплины", - сказал Сергей Ковальчук.

Шеф миссии на играх XXXII Олимпиады в Токио Дмитрий Довгаленок, подводя итог важным стартам, отметил, что условия проживания и тренировок соответствовали всем критериям, но необходимо подходить очень ответственно к организации подготовки к каждой Олимпиаде.

"Как отметил министр спорта в своем выступлении, одна из краеугольных проблем - дисциплина. Это касается не только атлетов, но и представителей федераций в организации подготовки к важным стартам. Белорусской делегации перед отправкой в Японию удалось решить серьезный вопрос - транспортный. Благодаря нашим турецким партнерам многих проблем избежали. Еще одна важная составляющая участия в Играх - соблюдение антиковидных правил. Они были жесткими и требовали контроля. Административная группа также вплотную занималась всеми возникающими вопросами и, отмечу, серьезных проблем мы избежали. К сожалению, вынужден обратить внимание на непрофессионализм в работе национальных команд.

Сделав выводы и обозначая перспективы на будущее, подчеркну, что мы должны пристально контролировать ближайший резерв национальных команд, чаще мониторить деятельность специалистов спортивной отрасли и добиваться выполнения поставленных задач", - сказал Дмитрий Довгаленок.

Система индивидуального сопровождения, которая включала в себя обязательные и внеочередные медицинские обследования спортсменов, научное тестирование и анализ достижений атлетов, - составляющая подготовки и участия Игр в Токио. Об этом рассказала в своем докладе директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная. "Работу по медицинскому сопровождению выполняли более 60 врачей национальных команд, порядка двух десятков врачей-кураторов РНПЦ спорта. В Олимпийской деревне в Токио работало четыре структурных подразделения: кабинеты врача и травматолога, лабораторная диагностика, кабинет физиотерапии. Всего на Играх более тысячи раз наши спортсмены обращались к медикам. Отмечу, что все сработали слаженно, серьезных проблем со здоровьем во время Олимпиады у атлетов не было, удалось избежать и случаев инфицирования коронавирусом", - рассказала Ирина Малеваная.

Спортивная общественность подвела итоги главных стартов при участии заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, заместителя главы Администрации Президента Игоря Луцкого, Президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, руководства Паралимпийского комитета Республики Беларусь, заместителей председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующих вопросы социальной сферы.

Подводя итоги совещания, участники совместного заседания НОК Беларуси и Минспорта высказали необходимость в кратчайшие сроки создать рабочую группу из представителей федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, органов исполнительной власти для внесения изменений в базовые нормативные правовые акты спортивной отрасли. Также все присутствующие выразили уверенность, что задачи перед Олимпиадой в Париже будут выполнены, и в 2024 году белорусские атлеты постараются значительно улучшить свои позиции по итогам главных стартов четырехлетия.-0-

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