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"Минск-Арена" передана дирекции II Европейских игр для проведения соревнований форума

Спорт 31.05.2019 | 18:31
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" передан сегодня дирекции II Европейских игр 2019 года для подготовки и проведения соревнований спортивного форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда игр.

По словам генерального директора объекта Николая Ананьева, комплекс всегда готов к проведению мероприятий любого формата, соревнования II Европейских игр не станут исключением.

"Комплекс включает в себя четыре сооружения: спортивно-зрелищную арену, вмещающую 15 тыс. зрителей, здание велодрома вместимостью 2 тыс. мест, конькобежный стадион на 3 тыс. мест и многоуровневую стоянку. Объект имеет сложное техническое исполнение, обладает уникальным сценическим комплексом, не имеющим аналогов в Беларуси, самым современным оборудованием и оснащением, которое полностью соответствует всем профессиональным требованиям", - отметил он.

"Для дирекции предстоящего спортивного форума "Минск-Арена" выделяется в общем перечне объектов, поскольку здесь одновременно пройдут не только соревнования по нескольким видам программы, но и разместится одна из официальных фан-зон II Европейских игр 2019 года. Особенно хочется подчеркнуть уровень взаимопонимания и взаимодействия, сложившегося между сотрудниками дирекции и спортивных объектов. Не сомневаюсь, что благодаря слаженной работе всех служб и популярности проводимых здесь видов спорта "Минск-Арена" станет одной из самых востребованных у болельщиков и гостей столицы площадок. На данный момент уже отработаны все алгоритмы трансформации площадки для проведения различных дисциплин - по итогам тестовых соревнований нами была получена положительная оценка предложенных решений со стороны Европейского гимнастического союза", - сказал генеральный директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

"Минск-Арена" во время II Европейских игр с 22 по 30 июня примет соревнования по гимнастическим видам (художественная и спортивная гимнастика, аэробика, акробатика, прыжки на батуте), с 27 по 30 - по велоспорту на треке. Стоимость билетов составляет от Br7 до Br30.

II Европейские игры - крупнейший в истории Беларуси мультиспортивный форум, который пройдет в столице с 21 по 30 июня 2019 года. Соревнования в 15 видах спорта, 8 из которых станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут на 12 спортивных объектах Минска.-0-

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Евроигры, Европейские игры, спортивные сооружения
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