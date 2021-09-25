Минск, Гомель, Гродно и Витебск примут первые матчи 30-го чемпионата Беларуси по баскетболу

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в четырех городах состоятся стартовые поединки юбилейного, 30-го чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном спорткомплексе по ул.Уральской резервисты "Цмокi-Мiнск" примут воспитанников РЦОП-СДЮШОР. В спорткомплексе БГУИР обладатель бронзовых наград прошлого чемпионата минский "Импульс-БГУИР" сыграет с гостями из брестской "Виктории". В городе над Сожем "Гомельские рыси" встретятся с одним из фаворитов юбилейного первенства вице-чемпионом страны могилевским клубом "Борисфен". Баскетболисты "Гродно-93" проэкзаменуют свою резервную команду "Гродно-93-ГрГу". В Витебске баскетболисты "Рубона" будут соперничать с молодежным составом чемпиона Беларуси "Цмокi-Мiнск".

Главная команда столичных "драконов" начнет выступление в национальном первенстве с четвертьфинала. Матчи регулярного чемпионата завершатся 26 марта 2022 года, а затем начнутся поединки плей-офф. Последние 13 лет чемпионами Беларуси неизменно становились "Цмокi-Мiнск". Восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.

Стартовые встречи женского чемпионата Беларуси состоятся завтра. Обладательницы золота баскетболистки "Горизонта" сыграют в гостях у "Гомельских рысей". Серебряный призер "Цмокi-Мiнск" в Бресте встретится с местной "Викторией", а бронзовые медалистки баскетболистки гродненской "Олимпии" в Минске будут соперничать с резервной дружиной "Горизонта". В Гродно спортсменки "Виктории" сыграют с командой "БДУ-Цмокi". На первом этапе участники женского первенства проведут трехкруговой турнир, который финиширует в начале марта, после чего стартует нокаут-раунд. Баскетболистки "Горизонта" 12 раз завоевывали чемпионский титул, "Олимпия" является восьмикратным чемпионом Беларуси, минские "Цмокi" шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Дважды золото брала борисовская "Березина".-0-