Минск и Городея примут первые матчи 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся стартовые матчи 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 18.00 на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" примут "Ислочь". В прошлом туре минчане потерпели разгромное поражение в гостях у действующего чемпиона брестского "Динамо" (1:6), а их соперники у себя дома разошлись миром с футболистами брестского "Руха" (1:1).

Во втором сегодняшнем поединке "Городея" в 20.00 начнет домашнюю встречу со "Слуцком". На прошлой неделе городейцы на выезде крупно проиграли "Смолевичам" (1:4), а слуцкие футболисты на своем поле сыграли вничью с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (1:1).

Оба матча сегодняшнего игрового дня будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Еще три встречи состоятся 13 июня: "Неман" (Гродно) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле "Борисов-Арены" солигорский "Шахтер", который идет вторым. Также в воскресенье "Рух" на своем поле сыграет с "Витебском", а в Минске "Энергетик-БГУ" встретится с аутсайдером турнира бобруйской "Белшиной".

Турнирное положение: БАТЭ - 26 очков (12 матчей), "Шахтер" - 24 (12), "Энергетик-БГУ" - 22 (12), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (12), "Динамо" (Брест) - 19 (12), "Слуцк" - 18 (12), "Неман" - 17 (11), "Динамо" (Минск) - 16 (12), "Ислочь" - 16 (12), "Славия" - 15 (12), "Рух" - 15 (12), "Витебск" - 15 (12), "Минск" - 13 (10), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича ("Шахтер").-0-