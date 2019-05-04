Минск и Гродно примут первые матчи 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси состоятся сегодня в Минске и Гродно, сообщает БЕЛТА.

Футболисты столичного "Торпедо" на поле ФК "Минск" в поединке с могилевским клубом "Дняпро" попытаются прервать серию из двух поражений подряд. Могилевчане также намерены улучшить турнирное положение, ведь в пяти предыдущих матчах они набрали всего 2 очка.

Гродненский "Неман" на своем поле примет гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа". Обе команды в двух предыдущих турах одержали победы и хотят продолжить успешные игры.

Еще 3 встречи состоятся 5 мая: "Слуцк" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь), "Минск" - "Динамо" (Брест).

Все лидеры стартового отрезка свои игры проведут 6 мая. Солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из "Ислочи", а борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Городеи". Кроме того, футболисты "Гомеля" у себя дома встретятся с "Витебском".

Положение в группе лидеров после пяти туров: БАТЭ - 12 очков (разница мячей - 9-2), "Ислочь" - 12 (9-3), "Шахтер" - 12 (9-4), "Динамо" (Брест) - 11 (7-3), "Торпедо-БелАЗ" - 10 9-4), "Динамо" (Минск) - 10 (3-1). Внизу турнирной таблицы находятся "Слуцк", "Дняпро", "Городея", у которых по 2 очка.-0-