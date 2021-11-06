"Минск" не удержал победу над "Энергетиком-БГУ" в матче футбольного чемпионата Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 28-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних поединков футболисты "Минска" встречались в Борисове со столичным "Энергетиком-БГУ" и вышли вперед на 6-й минуте после точного удара Егора Богомольского. Однако удержать победу подопечные Вадима Скрипченко не сумели: через пять минут после начала второго тайма Александр Булычев восстановил равновесие в счете - 1:1.

Также сегодня в центральном поединке этого тура футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" минское "Динамо". Борисовчане занимают вторую позицию в турнирной таблице, опережая столичных динамовцев всего на один балл. Чемпион страны солигорский "Шахтер" сыграет на своем поле со "Слуцком".

Вчера в первом матче 28-го тура брестский "Рух" победил у себя дома гостей из "Витебска" с результатом 2:0. В первом тайме отличился Евгений Шевченко, а в самой концовке игры второй мяч забил Всеволод Садовский.

Заключительные игры состоятся завтра. Футболисты "Ислочи" в Молодечно будут соперничать с "Гомелем", "Сморгонь", покидающая элитный дивизион, примет у себя дома брестское "Динамо", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом".

Турнирное положение: "Шахтер" - 71 очко, БАТЭ - 58, "Динамо" (Минск) - 57, "Рух" - 55, "Гомель" - 52, "Динамо" (Брест) - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 30, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 28, "Славия" - 27, "Сморгонь" - 16, "Спутник" - 7.

Лидирует в бомбардирской гонке гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей. На два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-