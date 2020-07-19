"Минск" одержал волевую победу над "Энергетиком-БГУ" в чемпионате Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" одержали волевую победу над "Энергетиком-БГУ" со счетом 2:1 в столичном дерби 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на поле стадиона "Трактор" соперники обменялись голами с пенальти. На 36-й минуте игры "студентов" вывел вперед Евгений Юдчиц, а через десять минут Александр Васильев восстановил паритет. После перерыва футболисты "Минска" сумели вырвать победу благодаря точному удару Алексея Залеского на 51-й мин матча.

Позже гродненский "Неман" примет на своем поле солигорский "Шахтер", а в Жодино "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с минским "Динамо".

Результаты других встреч 18-го тура: "Витебск" - "Смолевичи" - 1:0, "Городея" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1, "Слуцк" - "Ислочь" - 2:1, "Рух" (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 0:3. Матч "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) перенесен.

Турнирное положение: БАТЭ - 34 очка (18 матчей), "Шахтер" - 33 (17), "Неман" - 30 (16), "Энергетик-БГУ" - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 26 (17), "Витебск" - 26 (18), "Рух" - 25 (18), "Ислочь" - 23 (18), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" - 10 (18).

Бомбардирскую гонку с десятью голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в "Шахтер" из "Энергетика-БГУ".-0-