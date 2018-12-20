Минск подал заявку на проведение ЧЕ по легкой атлетике в 2024 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск подал заявку на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА

Генеральный секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим и специалист по международным отношениям федерации Елизавета Гордеева представили белорусскую заявку в швейцарской Лозанне в головном офисе Европейской легкоатлетической ассоциации.

На право проведения соревнований также претендуют Финляндия (Тампере), Швеция (Гетеборг) и Польша (регион Силезия). В конце января 2019 года совет Европейской легкоатлетической ассоциации выберет из четырех кандидатов три федерации, которые перейдут на следующий этап подачи заявки.

Белорусская сторона в качестве арены для проведения чемпионата заявила минский стадион "Динамо", который в июне 2019 года примет легкоатлетический турнир II Европейских игр.-0-