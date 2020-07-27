"Минск" повел со счетом 2:1 в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Ритма"

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки "Минска" вышли вперед в серии поединков за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве, победив в серии буллитов гродненский "Ритм" со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды с первой минуты встречи показали, что не намерены рисковать. Тем не менее, начало матча получилось многообещающим. На четвертой минуте поединка счет открыла минчанка Ольга Куровская. Хоккеистки гродненской дружины не сдались и постоянно искали возможности, чтобы огорчить соперниц. На 34-й минуте это им удалось. Равновесие в матче установила Наталья Мазырко.

В дальнейшем представительницы двух дружин безрезультатно старались поразить ворота соперниц. Судьба встречи решилась в серии буллитов. Единственный точный бросок удался украинской хоккеистке, капитану ХК "Минск" Евгении Керноз, установившей итоговый счет матча 2:1.

Следующая встреча соискательниц золотых медалей чемпионата Беларуси состоится в Гродно 28 июля. Она может стать золотой для столичной команды. Если же выиграет "Ритм", решающий поединок будет сыгран 31 июля в Минске.-0-