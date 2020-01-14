Минск принимает тренировочный лагерь юных баскетболисток по программе ФИБА-Европа

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские баскетболистки принимают участие в тренировочном лагере по программе ФИБА-Европа, направленной на развитие женского баскетбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным тренером проходящего масштабного мероприятия выступает известный сербский специалист Златан Прешич. Под его руководством на базе Республиканского государственного училища олимпийского резерва азы баскетбольного мастерства постигают девчонки 2007-2008 годов рождения. Вместе с юными спортсменками в Минск приехали и их тренеры со всех регионов страны. Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова пожелала будущим баскетбольным звездам плодотворных занятий, подчеркнув, что в состав главной команды страны попадают только те, кто упорно работает на тренировках.

Фото Белорусской федерации баскетбола

В ходе тренировочного сбора его участники помимо теоретических и практических занятий посмотрят фильмы на баскетбольную тематику, в частности из цикла "Женщины и спорт" и "Белорусский баскетбол. Секунды и годы". Во время пребывания в Минске юные спортсменки и их наставники посетили Олимпийский музей в штаб-квартире НОК Беларуси. Кульминацией проекта станет финальный конкурс по владению баскетбольными навыками, который пройдет 15 января. По его итогам определятся лучшие талантливые баскетболистки в возрастной категории до 12 лет.

Белорусская федерация баскетбола приняла решение о проведении стратегических проектов по вовлечению детей в занятие баскетболом, что поможет формировать и развивать резерв этого популярного вида спорта, отметила генеральный секретарь - исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина. Она рассказала, что программа ФИБА-Европа "Her World, Her Rules" ("Ее мир, ее правила"), стартовавшая весной 2019 года, направлена на поддержку женщин в европейском баскетбольном сообществе. В ноябре прошлого года по этой программе в Минске прошел специальный семинар для молодых баскетбольных арбитров. Этот крупный континентальный проект будет развиваться до 2021 года, его бюджет составит 1 млн евро.-0-