Минская "Столица" выиграла второй матч финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" одержала вторую победу над гомельским ВРЗ в финальной серии ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в Гомеле со счетом 4:2, в Минске подопечные Андрея Толмача продолжили путь к золоту, выиграв 4:1.

Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу "Столицы", и если 14 июня в Гомеле она вновь добьется успеха, то в третий раз станет чемпионом Беларуси. Свой первый титул "столичники" завоевали в 2014 году, победив в финале оршанский "Витэн" (счет серии - 3:2), а в 2017 году были сильнее ВРЗ (счет серии - 3:0).

В борьбе за бронзовые медали нынешнего первенства пока паритет - 1:1. Сначала "Витэн" в Орше обыграл гомельский "БЧ" с результатом 6:4, а затем гомельчане взяли реванш у себя дома со счетом 4:2. Решающий поединок серии до двух викторий состоится 13 июня в Орше.

Бомбардирскую гонку плей-офф юбилейного чемпионата Беларуси возглавляет Павел Раговик ("Столица"), забивший 8 мячей, в активе Евгения Рогачева (ВРЗ) на гол меньше, 6 мячей забил Максим Литвинов ("БЧ").

В прошлом сезоне чемпионом Беларуси стал "Лидсельмаш", одолевший в серии за золото ВРЗ. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены "Столицы", переигравшие "Витэн".

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который 6 раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" 4 золота, по 3 титула у "Витэна" и столичных клубов "Менск" и МАПИД, дважды золото завоевывали "Столица" и минский "Симург".-0-