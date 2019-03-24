Минские "Цмокi" победили "Парму" в Единой лиге ВТБ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" прервали десятиматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна уверенно переиграли на своей площадке гостей из пермского клуба "Парма" - 80:68 (10:16, 22:16, 18:16, 30:20). Это всего третья виктория "драконов" в 19 матчах нынешнего сезона и они по-прежнему занимают последнее, 14-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч минчане проведут 27 марта на своей площадке против краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", который находится на четвертом месте, одержав 13 побед в 19 проведенных встречах.-0-