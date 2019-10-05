Минские "Цмокi" проиграли "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Цмокi" на домашней на площадке столичного "Фалькон клуба" проиграли баскетболистам краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" со счетом 80:88 в рамках Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер баскетбольного клуба "Цмоки" Ростислав Вергун

В начале встречи обе команды не включали прессинг, свободно владея мячом на своей половине площадки. В равной игре минчане фолили больше, чем их оппоненты, что пошло на пользу "железнодорожникам". Они хоть и были долгое время в роли догоняющих, однако смогли выйти вперед - 49:46.

В четвертой четверти начался более вязкий баскетбол. Но не менее интересный. Один из лидеров минчан - Алекс Гаврилович - оказался на скамейке запасных, перебрав с фолами. Краснодарцы довели разницу до +10 очков в свою пользу и старались удерживать ее до финального свистка.

Лидеры белорусской команды хорошо действовали в атаке. Самым результативным игроком у минчан стал Бранко Миркович, заработавший 21 очко и совершивший 2 подбора.

13 октября "Цмокi" в рамках 2-го тура Единой лиги ВТБ в Москве встретятся с ЦСКА, а в субботу, 19 октября, минчан ждет матч в Нижнем Новгороде с одноименной командой. -0-

Фото Андрея Покумейко