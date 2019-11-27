Минские "Цмокi" проведут матчи баскетбольных еврокубковых турниров

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня матчи европейских кубковых турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужская команда в заключительном поединке первого группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа примет на арене минского "Фалькон клуба" гостей из украинского "Киева" (начало в 19.30). В первом круге состязаний в группе F подопечные Ростислава Вергуна обыгали киевлян на их площадке со счетом 99:74. Кроме того, "драконы" обменялись победами с украинским "Днепром" - 108:101 и 75:90 и болгарским клубом "Левски-Лукойл" из Софии - 81:68 и 64:75.

Турнирное положение в квартете F после пяти игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 8 очков, "Киев" - 8, "Левски-Лукойл" - 7, "Днепр" - 7.

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

Женская команда "Цмокi-Мiнск" в 5-м туре группового раунда Еврокубка сегодня сыграет в Красноярске с лидером квартета D местным "Енисеем". В Минске чемпионки Беларуси уступили "Енисею" со счетом 68:70. В этом турнире чемпионки Беларуси победили на своей арене словацкий "Ружомберок" с результатом 64:53, а также дважды проиграли турецкому "Хатаю" - 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома). В следующую стадию выйдут две лучшие команды.-0-