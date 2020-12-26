Минские "Цмокi" стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале действующие обладатели Кубка и чемпионы страны разгромили баскетболистов "Гродно-93" с результатом 86:57 (21:14, 17:15, 29:15, 19:13).

Завтра в решающем поединке 24-го кубкового турнира подопечные Ростислава Вергуна на площадке спорткомплекса "Олимпиец" встретятся с хозяевами турнира баскетболистами могилевского "Борисфена", которые в первом полуфинале уверенно переиграли витебскиц "Рубон" - 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25).

Бронзовые награды разыграют неудачники полуфинальной стадии "Гродно-93" и "Рубон".

В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские "драконы" разгромили "Борисфен" - 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты "Гродно-93" победили "Рубон" - 96:88.-0-