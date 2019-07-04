Минские "Цмокi" сыграют с финским "Карху" на старте квалификации Лиги чемпионов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" узнали соперников по квалификационным раундам Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге квалификации подопечные Ростислава Вергуна дважды встретятся с финским "Карху". Первую игру минчане проведут на выезде 17 сентября, ответную - 20 сентября в Минске. В случае успеха по сумме двух встреч с финнами "Цмокi" сыграют с польским клубом "Торунь" (26 и 29 сентября), который в прошлом сезоне выбил белорусов из Лиги чемпионов.

Если "драконы" преодолеют квалификационные барьеры, то выступят в предварительной группе А чемпионской Лиги. В ней будут играть бельгийский клуб "Остенде", испанский "Манреса", итальянский "Динамо-Сассари", израильский "Холон", французский "Страсбург", турецкий "Телеком" и еще один из победителей квалификации.

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