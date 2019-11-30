Минские "Цмокi" узнали соперников по второму этапу Кубка ФИБА-Европа

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" узнали соперников по второму групповому этапу розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси на втором этапе сыграют в группе J с румынскими клубами "Клуж" и "Орадя", а также израильским "Ирони". Свой первый поединок подопечные Ростислава Вергуна проведут 11 декабря в гостях у "Ирони", а 18 декабря примут в Минске баскетболистов "Клужа".

Составы остальных квартетов второго этапа:

I - "Бенфика" (Португалия), "Баккен Беарз" (Дания), "Байройт" (Германия), "Шарлеруа" (Бельгия).

К - "Зволле" (Нидерланды), "Киев" (Украина), "Керменд" (Венгрия), "Вентспилс" (Латвия).

L - "Енисей" (Россия), "Лейден" (Нидерланды), "Каршияка" (Турция), "Бахчешехир" (Турция).

В четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-