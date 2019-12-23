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23 декабря 2019, 21:10

Минский полумарафон с каждым годом набирает все большую популярность - Ковальчук

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский полумарафон с каждым годом набирает все большую популярность. Такое мнение журналистам высказал сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который принял участие в чествовании победителей конкурсов Минского полумарафона, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что 2019 год выдался богатым на спортивные мероприятия. "Беларусь приняла в этом году II Европейские игры, легкоатлетический матч Европа - США. В спортивном календаре Минский полумарафон занимает значимое место. Из года в год он набирает все большую популярность. Легкая атлетика - это здоровье нации и основа для многих видов спорта", - сказал Сергей Ковальчук.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что за пять лет Минский полумарафон достиг большого результата. "Для многих людей регистрация на данное мероприятие - это целое событие. Мы все очень хорошо поработали, чтобы праздник получился", - сказал он.

Во время чествования победителей конкурсов Минского полумарафона прошло награждение участников звездной команды Dream Team и партнеров мероприятия.

Победителем у мужчин на самой длинной дистанции Минского полумарафона (21,1 км) стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. участников из 68 стран мира. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составил $60 тыс.-0-

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