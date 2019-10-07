Минский "Строитель" одержал победу в стартовом матче ЧБ по волейболу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский "Строитель" стартовал с победы в чемпионате Беларуси по волейболу, возглавив турнирную таблицу. Обладатель почетного трофея солигорский "Шахтер" тур пропускал из-за нечетного количества команд в Дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском чемпионате страны в субботу и воскресенье состоялись сразу несколько матчей. Минский "Строитель" без проблем взял верх над "Коммунальником" из Могилева - 3:0 (25:11, 25:13, 25:9). Гомельская "Энергия" нанесла поражение столичному МАПИДу - 3:0 (25:17, 25:21, 25:21). "Западный Буг" (Брест) плодотворно съездил в Витебск, где обыграл местный "Марко-ВГТУ" - 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:22). "Борисов-БГУФК" в родных стенах проиграл обуховскому "Легиону" - 0:3 (16:25, 22:25, 17:25).

У женщин состоялись две игры. Брестское "Прибужье" победило "Минчанку-2" - 3:0 (25:18, 25:23, 25:18), а могилевская команда "Коммунальник-МГУ" выиграла у "Жемчужины Полесья" из Мозыря - 3:1 (25:20, 25:19, 19:25, 25:23).-0-