Минское "Динамо" обыграло "Амур" в чемпионате КХЛ, добыв победу за 3 секунды до конца овертайма

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили в третьем матче домашней серии аутсайдера КХЛ хабаровский "Амур" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Амур - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Минск. 18 сентября. "Минск-Арена", 11 657 зрителей.

Гол: 1:0 - 64:57 Граньяни.

Динамо-Минск: Энрот (Осипков); Дерябин - Граньяни (А), А. Костицын - Паре - Принс; Знахаренко - Эллиотт, Мартынов - Шор - Пулккинен; Евенко - Готовец (К), Павлович - Демков (А) - А. Степанов; Павленко - Ковыршин - Когалев; Дюков, Китаров.

Амур: Лангхамер (Аликин); Йордан - Витасек, Руденков - Т. Зогорна - Г. Зогорна; Васильев - Корягин, Вл. Ушенин - Вяч.Ушенин - Файзуллин; Камалов - Турбин, Железнов - Кузнецов - Лазарев; Горшков - Капитуров - Кацуба; Александров.

Броски: 18-22.

Вбрасывания: 35-20.

Штраф: 6-4.

С самого начала матча динамовцы владели территориальным преимуществом, трижды побеспокоив стража ворот "Амура" Марека Лангхамера. Впрочем, голкипер успешно справился с этими угрозами. Гости сделали ставку на оборонительный хоккей и активно блокировали броски хозяев. При этом "тигры" и сами были не прочь побеспокоить Энрота. Однако без каких-либо неприятных последствий для "зубров".

Во втором периоде игроки "Динамо" постарались контролировать шайбу и действовать в высоком темпе. "Амур" продолжал надеяться на контратаки. Последствиями таких выпадов стали удаления за задержку клюшкой Александра Китарова и Игоря Мартынова. Еще две минуты минчане получили за нарушение численного состава. Хабаровчане, в этот практически беспрерывный шестиминутный марафон избравшие довольно простую тактику игры в большинстве, создали несколько опасных моментов, но голевыми они так и не стали. Минчане, устроившие штурм ворот гостей в концовке периода, также не смогли открыть счет.

В третьем периоде команды заиграли в более подвижный хоккей с обоюдными шансами на успех. За 10 минут до конца основного времени матча "зубры" оказались в большинстве, но не смогли разыграть лишнего. Чем ближе была последняя пятиминутка периода, тем больше накалялись страсти. Открытый хоккей едва не стоил белорусской команде поражения, но Юнас Энрот спас "Динамо" после опаснейшего выпада хабаровчан. Таким образом встреча плавно перешла в овертайм.

Активная игра продолжилась, хоккеисты обеих команд отвечали ударом на удар, но вратари "Динамо" и "Амура" были на высоте. Однако за несколько секунд до финальной сирены отменный пас Тему Пулккинена использовал защитник хозяев "Минск-Арены" Марк-Андре Граньяни - 1:0.

После встречи с "Амуром" минчане проведут на домашнем льду еще один поединок: 21 сентября - с финским "Йокеритом" из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге "зубры" начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), в гостях - московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5). Первую победу минчане отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4. Неудачно начав новую домашнюю серию и уступив "Сибири" (2:3) белорусская команда смогла на последней минуте вырвать победу у магнитогорского "Металлурга" благодаря голу Андрея Костицына - 3:2.-0-

Фото Андрея Покумейко