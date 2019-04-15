Минское "Динамо" обыграло футболистов "Городеи" в чемпионате Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" обыграло футболистов "Городеи" 1:0 в домашнем матче 3-го тура и вышло на второе место в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, минчане имели преимущество, но смогли отличиться лишь однажды. Незадолго до перерыва хозяева получили право на пенальти, который реализовал нигерийский легионер Кехинде Фатаи.

В центральном поединке 3-го тура футболисты брестского "Динамо" одолели в гостях действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ с минимальным перевесом - 1:0. Победный гол на 47-й минуте забил капитан брестчан Павел Нехайчик. Это третья виктория брестского "Динамо" в нынешнем первенстве и первое поражение борисовчан.

Результаты других игр: "Ислочь" (Минский район) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Торпедо" (Минск) - 1:1, "Гомель" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Дняпро" (Могилев) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск" - 1:1.

Сегодня в заключительном поединке 3-го тура солигорский "Шахтер" на своем поле будет соперничать со "Слуцком".

Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 9 очков (3 матча), "Динамо" (Минск) - 7 (3), "Гомель" - 6 (3), "Шахтер" - 6 (2), БАТЭ - 6 (3), "Ислочь" - 6 (3).-0-