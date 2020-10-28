Минское "Динамо" обыграло рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды демонстрировали достаточно открытый хоккей, по очереди угрожая воротам друг друга. Чуть больше времени в атаке проводили хозяева, однако дивидендов из своих активных действий у ворот рижского "Динамо" минчане не извлекли.

После перерыва "зубры" продолжили атаковать ворота рижской дружины, которая достойно держала удар. Однако на 29-й минуте минчанам все же удалось открыть счет: когда команды играли в формате "4 на 4", Бреннан Менелл смог забросить шайбу. Впрочем, на этом голевые ситуации у ворот рижан не закончились. Спустя 4 минуты Егор Шарангович удвоил преимущество команды, забросив свою четвертую шайбу в четырех последних матчах чемпионата КХЛ.

После перерыва минчане смогли отправить третью шайбу в ворота рижан. Вновь отличился Егор Шарангович. Он стал 13-м белорусом в составе минского "Динамо", который смог забросить 10 шайб за сезон в КХЛ.

Таким образом, минчане прервали пятиматчевую беспроигрышную серию. Следующую встречу белорусский клуб проведет 30 октября в гостях. Соперниками динамовцев станут торпедовцы из Нижнего Новгорода.-0-