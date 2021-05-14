Минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в футбольном чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" одержало четвертую победу кряду в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Леонида Кучука в матче 9-го тура обыграли на своей арене одного из аутсайдеров турнира "Сморгонь" со счетом 2:0. На протяжении всей игры динамовцы имели большое преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 9-й минуте отличился сенегальский форвард Аблай Мбенг, а на 66-й минуте встречи итог подвел Владислав Ложкин.

В первом сегодняшнем поединке мозырская "Славия" победила в Могилеве дебютанта высшей лиги речицкий "Спутник" с результатом 2:0. Оба мяча во втором тайме этой встречи забил ганский легионер мозырян Френсис Нар.

Лидер чемпионата солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, завтра сыграет в гостях у гродненского "Немана". Также в субботу "Торпедо-БелАЗ" встретится в Жодино с футболистами "Ислочи", а БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет "Рух".

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: "Слуцк" - "Минск", "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Брест) - "Гомель".

Положение команд: "Шахтер" - 24 очка, "Динамо" (Минск) - 20, БАТЭ - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Динамо" (Брест) - 14, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, "Минск" - 9, "Витебск" - 9, "Славия" - 8, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега