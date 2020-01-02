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02 января 2020, 16:49

Минское "Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против "Северстали" без Андрея Костицына

Фото ХК "Северсталь"
Фото ХК "Северсталь"
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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" отправились в Череповец на очередную игру в рамках чемпионата КХЛ против местной "Северстали", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт взял на выезд 23 игрока:

вратари - Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило.

защитники - Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко.

нападающие - Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Артем Аносов, Андрей Павленко.

По медицинским показаниям в Минске остались Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу, Франсис Паре.

На данный момент минское "Динамо" с 28 очками после 42 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. "Северсталь" провела на одну игру больше нежели белорусская команда и имеет в своем активе 37 баллов, располагаясь на 10 строке в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне эти соперники провели между собой две встречи, и оба раза победу в серии буллитов отпраздновали череповчане. Сперва "Северсталь" 26 сентября выиграла со счетом 3:2 у себя дома, а затем взяла верх 4:3 в поединке, который прошел в Минске 6 декабря.

Завтрашний матч начнется в 17:00 по белорусскому времени. После этого "Динамо" вернется в Минск.-0-

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