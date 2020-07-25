Минское "Динамо" победило "Городею" в матче 19-го тура чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли "Городею" в домашнем поединке 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле главной спортивной арены страны прошла с преимуществом хозяев. Победный гол на 52-й минуте игры забил Владимир Хващинский.

Результаты других матчей 19-го тура: "Рух" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 3:3, "Витебск" - "Слуцк" - 2:0, "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Неман" (Гродно) - 0:1.

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе "Смолевичи", футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" сыграют с "Минском", а столичный "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Турнирное положение: "Шахтер" (Солигорск) - 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) - 34 (18), "Неман" (Гродно) - 34 (18), "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (18), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 27 (18), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" (Брест) - 26 (19), "Ислочь" (Минский район) - 26 (19), "Славия" (Мозырь) - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (16), "Смолевичи" - 14 (17), "Белшина" (Бобруйск) - 10 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.-0-

Фото Сергея Шелега

Брестское "Динамо" уступило "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси Действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо", пропускавшие два предыдущих тура, на поле минского стадиона "Трактор" проиграли "Ислочи" со счетом 0:2. Оба гола забил опытный форвард Николай Януш.