Минское "Динамо" победило "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" принимало на своей арене "Ислочь", и выиграло со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Бахар, отличившийся на исходе часа игрового времени. На 73-й минуте после удаления Эдгара Олехновича динамовцы остались в меньшинстве, но сумели удержать свое минимальное преимущество.

В последнем матче тура брестский "Рух" играет на своем поле со "Смолевичами".

Результаты остальных встреч 9-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск" - 1:1. Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 19 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Динамо" (Минск), "Рух", "Витебск" - по 12, "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Неман" - 8, "Смолевичи", "Белшина" - по 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-