Минское "Динамо" победило на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" победно начало выступление на клубном чемпионате мира, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем стартовом поединке минчане в упорнейшей борьбе переиграли московский "Спартак" со счетом 5:4 и вышли в полуфинал. В составе "Динамо" по два раза отличились Евгений Новиков и Паулиньо, а победный мяч забил Егор Гордецкий. Завтра динамовцы, которых тренирует наставник национальной сборной Беларуси испанский специалист Николас Альварадо, в матче за выход в главный финал встретятся с победителем поединка между португальской "Брагой" и японским клубом "Токио Верди".

Также сегодня бразильский "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро с минимальным перевесом одолел уругвайский "Насьональ" из Монтевидео - 5:4. Завтра бразильцы сыграют с московским "Локомотивом", который разгромил испанский "Леванте" со счетом 9:4.-0-