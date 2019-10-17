Минское "Динамо" потерпело 5-е подряд поражение в чемпионате КХЛ, разгромно уступив "Торпедо" в домашнем матче

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" разгромно уступили нижегородскому "Торпедо" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Поединок прошел в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Торпедо - 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Минск. 17 октября. "Минск-Арена", 11 461 зритель.

"Динамо-Минск": Энрот (Толопило); Евенко - Готовец, Павлович - Паре - А.Костицын; Еременко - Граньяни, Принс - Шор - Когалев; Эллиот - Знахаренко, Степанов - Демков - Мартынов; Феоктистов - Китаров - Павленко; Дюков, Грецкий.

"Торпедо": Орлов - Баранцев, Варнаков - Шредер - Жафяров; Мишарин - Геноуэй, Шенфельд - Хауден - Бочаров; Аляев - Волченков, Ураков - Ильин - Веряев; Белевич - Щехура - Гончарук; Зборовский.

Голы: 0:1 - 10:56 Бочаров (Шенфельд), 0:2 - 12:07 Шредер (Жафяров, Аляев), 0:3 - 19:27 Жафяров (Варнаков, Шенфельд), ГБ, 0:4 - 23:39 Гончарук (Щехура), 0:5 - 50:01 Щехура (Гончарук, Мишарин), 0:6 - 56:36 Ураков (Гончарук, Ильин).

Броски: 24-28.

Вбрасывания: 24-23.

Штраф: 10-2.

Счет в матче открыл форвард "Торпедо" Станислав Бочаров, через пару минут его поддержал товарищ по команде Джордан Шредер - 2:0. В конце первого периода шайбу в ворота хозяев забросил нападающий Дамир Жафяров - 0:3.

Нижегородцы продолжили теснить своих оппонентов после перерыва. Во второй двадцатиминутке отличился Сергей Гончарук.

Минчане пытались отыграться в третьем периоде, но две шайбы, которые гости отправили в ворота "Динамо", не оставили "зубрам" никаких шансов - 0:6.

Для минского "Динамо" это пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 22 октября в "Минск-Арене" против казахстанского "Барыса".-0-

Фото Дениса Костюченко