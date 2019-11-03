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03 ноября 2019, 17:38

Минское "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву" в матче четвертой выездной серии чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче четвертой выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 1:9 (0:4, 1:3, 0:2). Для "зубров" это 11-е поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо-Минск" - 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)

Уфа. 3 ноября. УСА "Уфа-Арена", 8070 зрителей.

"Салават Юлаев": Метсола (Кареев); Ларсен - Коледов, Умарк - Бурмистров - Хартикайнен; Арзамасцев - Сергеев, Сошников - Маннинен - Хохряков; Панин (к) - Пашнин, Кугрышев - Кадейкин - Жарков; Гареев - Лисовец, Баранов - Картаев - Майоров.

"Динамо-Минск": Энрот (Толопило); Еременко - Готовец (к), А. Костицын - Шор - Спунер; Евенко - Денисов, Мартынов - Демков - Степанов; Знахаренко - Бокун, Грецкий - Ковыршин - Павленко; Дадонов - Китаров - Павлович; Дюков, Феоктистов.

Голы: 1:0 - 12:00 Сошников (Маннинен), 2:0 - 12:22 Кадейкин (Жарков Владимир, Кугрышев), 3:0 - 15:45 Жарков (Кугрышев, Кадейкин), 4:0 - 18:18 Арзамасцев (Сошников Никита, Маннинен), 5:0 - 21:24 Умарк (Маннинен) ГБ, 6:0 - 27:42 Хартикайнен (Умарк) ГБ, 6:1 - 35:55 Еременко (Степанов, Спунер) ГБ, 7:1 - 36:39 Кугрышев, 8:1 - 46:48 Сошников (Умарк, Ларсен) ГБ, 9:1 - 50:30 Кадейкин (Панин, Кугрышев).

Броски: 75 (45)-37(17)

Вбрасывания: 28:32

Штраф: 6:35

Первая пятиминутка встречи прошла с тотальным преимуществом хозяев. Однако извлечь из него пользу они на тот момент не смогли. Ближе к середине периода игра и вовсе переместилась к центру площадки. Однако надолго динамовцев не хватило. На 12-й минуте Никита Сошников замкнул передачу Сакари Маннинена. Юнас Энрот был бессилен - 0:1. Прошло всего 22 секунды, и Александр Кадейкин удвоил преимущество своей дружины. Несмотря на счет, игроки "Салавата" продолжили прессинг. И третья шайба в исполнении Владимира Жаркова не заставила себя ждать. Четвертый гол стал результатом индивидуального мастерства Захара Арзамасцева, который обыграл защитника и нанес неотразимый бросок, огорчив в очередной раз шведского голкипера "Динамо".

Во втором периоде шайба побывала в воротах "Динамо" еще трижды. Стремясь расшевелить партнеров, минчанин Олег Евенко устроил драку и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Наказание отбывал Никита Феоктистов. Большинством воспользовался Линус Умарк - 0:5. Уфимцы разыграли большинство после удаления Евгения Дадонова за удар клюшкой, и шестая шайба побывала в воротах минчан. Бомбардирский балл на свой счет записал финский легионер "Салавата" Тему Хартикайнен.

Крэйг Вудкрофт отреагировал на этот гол, выпустив на площадку резервного голкипера Никиту Толопило, который также не оставил свои ворота в неприкосновенности. Дмитрий Кугрышев забросил 7-ю шайбу в ворота "Динамо" при небесспорном судействе.

Однако до этого подсластил горькую пилюлю голом в ворота хозяев Владислав Еременко, использовав большинство.

В третьем периоде шайба еще дважды побывала в воротах минчан, которые повторили клубный антирекорд по количеству поражений подряд. В прошлом сезоне динамовцы под руководством канадца Горди Дуайера проиграли 11 матчей кряду. -0-

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