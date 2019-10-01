Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против "Сочи"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня стартуют в домашней серии чемпионата КХЛ матчем с ХК "Сочи". Поединок на "Минск-Арене" начнется в 19:30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" вернулись домой, потерпев три поражения в гостевой серии, от нижегородского "Торпедо", череповецкой "Северстали" и нижнекамского "Нефтехимика". Впрочем, минчане не остались без набранных очков. Судьба матча с "автозаводцами" решилась в овертайме, остальные встречи "Динамо" проиграло по буллитам.

Динамовцы удержались в восьмерке сильнейших команд Западной конференции. На счету подопечных Крэйга Вудкрофта 11 очков после 11 встреч.

"Сочи" начали выездную серию поражением от "Торпедо" - 1:4. "Южане" находятся на 10-й позиции в Западной конференции с 10 очками после 11 встреч.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции подмосковный "Витязь", у которого 20 зачетных баллов, набранных в 11 матчах. У занимающего первое место на "Востоке" казанского "Ак Барса" на счету 18 пунктов в 11 играх.

После матча с "Сочи" белорусская команда сыграет дома с "Трактором" (3 октября; 19:10) и "Ак Барсом" (6 октября; 17:10).-0-