Минское "Динамо" разгромило "Энергетик-БГУ" в первом матче после возвращения Сергея Гуренко

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичное "Динамо" одержало волевую победу со счетом 6:1 над земляками из "Энергетика-БГУ" в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого после возвращения Сергея Гуренко на пост главного тренера "Динамо" поединка сложилось для "бело-синих" неудачно. Уже на 10-й минуте казахстанский легионер "студентов" Владислав Васильев вывел гостей вперед. Впрочем, то был первый и последний успех подопечных Владимира Белявского в этой встрече.

Вскоре динамовцы ответили на дерзость приезжей команды голевым дублем форварда Егора Зубовича, отличившегося на 25-й и 29-й минутах. Вдобавок к своим бедам, под занавес первого тайма гости остались вдесятером. С поля за две желтые карточки был удален Павел Гречишко, грубо сфоливший на все том же Зубовиче на 42-й минуте. Любопытно, что он появился на поле всего за 13 минут до этого, выйдя на замену.

По ходу второго тайма Сергей Гуренко произвел несколько замен, которые отлично сработали. Так, дублями отметились украинский и хорватский легионеры "Динамо", Дмитрий Билоног и Динко Треботич соответственно. Первым свое слово сказал Билоног, ставший автором забитых мячей на 62-й и 80-й минутах. Треботичу же хватило всего две минуты (86-я и 88-я), чтобы оформить свой голевой дубль. В итоге динамовцы одержали уверенную победу со счетом 6:1 и поднялись на четвертое место в чемпионате.

Напомним, что ранее сегодня состоялся центральный поединок тура, в котором борисовский БАТЭ на своем поле одержал победу над солигорским "Шахтером" со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.

БАТЭ победил "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу Первая половина центрального поединка этого тура прошла в равной борьбе с обилием столкновений и нарушений правил. Результатом этого стало удаление защитника солигорчан Павла Рыбака, который покинул поле на 35-й минуте после второго предупреждения.

Впрочем, потеснить борисовчан с первого места могут брестские динамовцы, которые поздно вечером завершат свой домашний матч с "Гомелем".

Брестское "Динамо" с крупным счетом победило на своем поле "Гомель" и осталось лидером чемпионата Беларуси по футболу Брестчане открыли счет на 7-й минуте игры после точного удара Джоэля Фамейе. После перерыва на 62-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Павел Савицкий, реализовавший пенальти, а на 89-й минуте итог встречи подвел Денис Лаптев - 3:0.

Результаты остальных игр 11-го тура: "Городея" - "Торпедо" - 0:0, "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район) - 3:0, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0, "Минск" - "Неман" (Гродно) - 2:1.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 27 очков (11 матчей), "Динамо" (Брест) - 26 (10), "Шахтер" — 24 (11), "Динамо" (Минск) — 22 (11), "Ислочь" — 21 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 20 (11).-0-