Минское "Динамо" сыграет в гостях у "Авангарда" в чемпионате КХЛ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня предпоследний поединок четырехматчевой выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В подмосковной Балашихе динамовцы встретятся с омским "Авангардом" (начало игры в 17.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В двух предыдущих матчах минчане одержали волевые виктории - сначала они выиграли в гостях у череповецкой "Северстали" (5:3), а затем в Подольске в серии послематчевых буллитов оказались сильнее хоккеистов "Витязя" (4:3). В 46 проведенных встречах "зубры" набрали 54 очка и по-прежнему занимают восьмое месте в турнирной таблице Западной конференции. У хоккеистов "Авангарда" также 54 балла после 45 игр и 5-я позиция в таблице Восточной конференции. После сегодняшнего матча минское "Динамо" 12 января встретится в Риге с местными динамовцами. На льду "Минск-Арены" подопечные Крейга Вудкрофта сыграют 17 января против "Северстали".

Также сегодня состоятся еще шесть матчей чемпионата КХЛ: "Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" (Казань), "Амур" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск), "Металлург" (Магнитогорск) - "Локомотив" (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Нижний Новгород), "Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Встреча рижского "Динамо" с "Автомобилистом" из Екатеринбурга перенесена.

Бомбардирскую гонку регулярного сезона возглавляет нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев, набравший 64 очка (24 гола + 40 результативных передач). В составе минского "Динамо" больше всех бомбардирских баллов имеет канадский форвард Тэйлор Бек - 38 (8+30).-0-