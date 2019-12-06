Минское "Динамо", уступая 0:3 после первого периода, добралось до серии буллитов, но все же проиграло "Северстали"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" по буллитам проиграли в домашнем матче чемпионата КХЛ череповецкой "Северстали" - 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА. На первой же минуте противостояния голкипер "Динамо" Юнас Энрот несколько раз выручил свою команду. На выпад соперников "зубры" ответили серией атак, которые, впрочем, не увенчались успехом. В середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты из Череповца увеличили скорости. В результате на 13-й минуте счет открыл нападающий гостей Игорь Гераськин. Его тут же поддержали партнеры по команде Никита Хлыстов и Богдан Якимов - 3:0. Во втором периоде гости продолжили напирать на голкипера "зубров". Минчане успешно отстояли свои владения, а на 27-й минуте форвард "Динамо" Андрей Костицын сократил отставание в счете. Хозяева воодушевились и провели серию неплохих атак на ворота "Северстали", но голкипер череповчан Владислав Подъяпольский не оставил нападающим "Динамо" никаких шансов. В третьей двадцатиминутке "зубры" продолжили оказывать давление на противников, и на 54-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание до одной шайбы, а под самый занавес периода счет сравнял его партнер по команде Тему Пулккинен - 3:3. В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказалась "Северсталь". Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на "Минск-Арене" 8 декабря против московского ЦСКА.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!