Минское "Динамо" уступило "Гомелю" в чемпионате Беларуси по футболу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" одержали волевую викторию над минским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом поединке 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Леонида Кучука вышли вперед уже на первой минуте, когда отличился Жан Морель По. Однако постепенно гомельчане освоились, создали несколько опасных моментов, а за минуту до окончания первого тайма Дмитрий Гомза восстановил равновесие в счете. После перерыва гости не успокоились, и на 68-й минуте Вадим Побудей забил победный гол. В оставшееся игровое время минчане провели много атак, но не смогли добыть хотя бы ничью. Это первое поражение минского "Динамо" в нынешнем чемпионате.

В последнем поединке 5-го тура футболисты брестского "Руха" примут сегодня "Сморгонь".

Вчера лидер турнира солигорский "Шахтер" одержал пятую победу подряд, разгромив на своем поле мозырскую "Славию" с результатом 4:1.

Результаты остальных встреч: "Неман" (Гродно) - "Минск" - 0:2, БАТЭ (Борисов) - "Энергетик-БГУ" - 2:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Спутник" (Речица) - "Ислочь" (Минский район) - 1:5, "Витебск" - "Слуцк" - 0:0.

Положение команд: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 11, БАТЭ - 11, "Гомель" - 10, "Ислочь" - 9, "Динамо" (Минск) - 8, "Минск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Рух" - 6, "Витебск" - 6, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1.

Лидерами бомбардирской гонки являются Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), забившие по 5 мячей.-0-