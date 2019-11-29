29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" сразу ринулись в атаку. Уже на третьей минуте противостояния форвард гостей Александр Павлович отправил шайбу в верхний правый угол ворот оппонентов, открыв счет. Минчане продолжили напирать, держа в тонусе голкипера "Локомотива" Александра Лазушина. Мобилизовавшись, нападающий хозяев Григорий Денисенко на 14-й минуте противостояния восстановил равновесие сил. Его поддержал партнер по команде защитник Якуб Накладал - 2:1.

Во втором периоде "Локомотив" взвинтил скорости. Форвард Павел Кудрявцев прорвался сквозь оборону "зубров" и на 24-й минуте матча удвоил преимущество своего клуба, забросив очередную шайбу в ворота минчан. "Динамовцы" попытались перехватить инициативу. Осуществить задуманное получилось через три минуты. Нападающий Райан Спунер уменьшил отставание гостей. После чего "зубры" продолжили осаждать голкипера соперников. Тем не менее, играя в меньшинстве, минчане не смогли сдержать напор соперников. Шайбу на 36-й минуте противостояния забросил форвард "Локомотива" Магнус Пяяйарви-Свенссон - 4:2.

Третья 20-минутка началась динамично. "Динамовцы" ринулись в атаку, забив гол, который записал на свой счет Теему Пулккинен. Хозяева тут же осадили соперников, на 43-й минуте матча удвоив перевес. Отличился защитник Максим Осипов. Его поддержал товарищ по команде Артур Каюмов, увеличивший счет до 6 шайб. "Зубры" до конца противостояния так и не смогли ничего противопоставить "Локомотиву".

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 1 декабря в гостях у казахского "Барыса".-0-