Минское "Динамо" уступило "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли сегодня "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Для "зубров" это четвертое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла на ледовой площадке дворца спорта "Большой".

Хоккеисты "Сочи" сразу ринулись в атаку. Уже на 58-й секунде матча форвард хозяев Дмитрий Лугин сыграл на добивании, открыв счет. Динамовцы ответили контратакой, которая не принесла ожидаемого результата. Хозяева, завладев шайбой, прорвали оборону минчан. Защитник "Сочи" Юрий Александров подключился к атаке и на восьмой минуте противостояния увеличил преимущество своего клуба. "Зубры", играя в большинстве, не смогли поразить ворота оппонентов. В дальнейшем хозяева продолжили владеть инициативой.

Через 16 секунд после начала второго периода нападающий сочинцев Мальте Стремвалль довел счет до трех шайб. На 28-й минуте матча форвард забросил буллит и оформил дубль - 4:0. "Зубры" попытались уменьшить отставание - осуществить задуманное получилось лишь под конец второй двадцатиминутки. Гол в ворота голкипера хозяев Ивана Налимова забил Дмитрий Знахаренко - 4:1.

Большую часть третьего периода команды вели равную борьбу. Хоккеисты "Сочи" временами усиливали натиск, но довести счет до пяти шайб им так и не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 6 декабря на "Минск-Арене" против череповецкой "Северстали".-0-