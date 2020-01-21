Минское "Динамо" в домашнем матче КХЛ обыграло "Спартак"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в домашнем матче чемпионата КХЛ выиграли у московского "Спартака" со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Спартак - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Минск. 21 января. "Минск-Арена", 6 579 зрителей.

"Динамо-Минск": Толопило (47:33), Тэйлор (12:27); Морроу - Готовец, Дадонов - Китаров - Павлович; Знахаренко - Достанко, Мартынов - Спунер - Принс; Граньяни - Еременко, Павленко - Паре - Грецкий; Денисов - Дроздов, А. Костицын (К) - Демков - Стефанович.

"Спартак": Гудачек (Беспалов); Виклунд - И. Вишневский, Федоров - Ганзл - Никонцев (К); Кутейкин - Д. Вишневский, Карсумс - Зубов - Даугавиньш; Гончаров - Мусин, Цыплаков - Юньков - Хохлачев; Кокарев - Аркалов - Галимов; Тришин.

Голы: 1:0 - 05:31 Мартынов (Спунер, Морроу), 1:1 - 15:07 Зубов (И. Вишневский, Федоров), ГБ, 1:2 - 20:18 Ганзл (Федоров, Никонцев), 2:2 - 30:29 Принс (Граньяни, Спунер), 3:2 - 36:40 Дадонов (Дроздов, Знахаренко), 4:2 - 41:59 Китаров, ГМ, 4:3 - 52:54 Даугавиньш (Федоров, Зубов).

Броски: 34-22.

Вбрасывания: 21-26.

Штраф: 10-4.

Хоккеисты обеих команд с начала противостояния выбрали атакующую тактику. После серии рикошетов на 6-й минуте матча форвард "зубров" Игорь Мартынов открыл счет. Гости попытались отыграться, увеличив скорости. Осуществить задуманное получилось на 16-й минуте: нападающий "Спартака" Илья Зубов реализовал большинство и восстановил равновесие сил.

Через 18 секунд после старта второй двадцатиминутки форвард москвичей Робин Ганзл увеличил отрыв своей команды. Динамовцы собрались с силами, и в середине периода Шейн Принс сравнял счет, реализовав большинство. Спустя шесть минут его поддержал одноклубник Евгений Дадонов - 3:2. До начала второго перерыва цифры на табло не изменились.

На 42-й минуте "зубры" в контратаке и увеличили отрыв от "красно-белых" до двух шайб. Автором гола стал нападающий Александр Китаров. После этого хоккеисты "Спартака" прибавили в темпе и за семь с небольшим минут до сирены сократили отставание до одной шайбы - отличился форвард Каспарс Даугавиньш. Однако перевести игру в овертайм гостям не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 25 января на ледовой площадке "Минск-Арены" против череповецкой "Северстали".-0-

Фото Андрея Покумейко