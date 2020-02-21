Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграло ЦСКА, пропустив 5 шайб в третьем периоде

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:8, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ЦСКА - Динамо-Минск - 8:1 (0:0, 3:0, 5:1)

Москва. 21 февраля. МСК "ЦСКА Арена", 8 511 зрителей.

ЦСКА: Юханссон; Романов - Нестеров (К), Капризов - Кемпе - Слепышев; Дальбек - Марченко, Мамин - Вей - Григоренко; Киселевич - Робинсон, Попов - Шалунов - Окулов; П. Карнаухов - Светлаков - Калинин; Науменков.

"Динамо-Минск": Тэйлор (50:26), М. Карнаухов (08:34); Граньяни - Еременко, Дроздов - Спунер - Демков; Готовец - Евенко, А. Костицын - Ковыршин - Стефанович; Дерябин - Эллиотт, Принс - Паре - Когалев; Грецкий - Китаров - Павлович; П. Денисов, Дадонов.

Голы: 1:0 - 26:38 Григоренко (Вей, Мамин),2:0 - 39:02 Слепышев (Кемпе, Робинсон), 3:0 - 39:37 Вей (Григоренко, Мамин), 4:0 - 40:17 Григоренко (Вей, Мамин), 5:0 - 40:28 Капризов (Нестеров, Слепышев), 5:1 - 48:58 Грецкий (Дерябин, Эллиотт), 6:1 - 49:32 Капризов (Кемпе), 7:1 - 50:26 Светлаков (Окулов, Нестеров), 8:1 - 58:09 Окулов (Робинсон).

Броски: 37-14.

Вбрасывания: 29-38.

Штраф: 6-4.

"Зубры" с начала матча сосредоточились на обороне, что некоторе время приносило свои плоды. Минчане умело защищались, не подпуская оппонентов к своим воротам. Незадолго до первого перерыва хоккеисты ЦСКА усилили напор, но огорчить вратаря соперников так и не смогли.

Во второй двадцатиминутке хозяева увеличили скорость. На экваторе матча счет открыл форвард москвичей Михаил Григоренко. Игроки ЦСКА продолжили напирать, и на 40-й минуте противоборства нападающие Антон Слепышев и Линден Вей увеличили преимущество армейцев до трех шайб.

Хоккеисты ЦСКА ударно начали третий период. За первые 28 секунд игры в ворота "зубров" залетели две шайбы. Отличились форварды москвичей Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Нападающий минчан Вячеслав Грецкий на 49-й минуте матча "размочил" счет - 1:5. Но тут же Кирилл Капризов оформил дубль, а вскоре его поддержали партнеры по команде Андрей Светлаков и Константин Окулов.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 23 февраля проведут в гостях у казанского "Ак Барса".-0-