Минспорт утвердил перечень высоких результатов для команд

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма установило перечень спортивных результатов, достигнутых клубами по виду (видам) спорта и иными организациями физической культуры и спорта на европейских клубных турнирах по игровым видам спорта, в Континентальной хоккейной лиге и Молодежной хоккейной лиге, относимых к высоким. Соответствующее постановление Минспорта №6 от 19 февраля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Высоким результатом в баскетболе будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, в 1/4 финала чемпионата Единой лиги ВТБ, а также в групповой турнир Лиги чемпионов. В бейсболе - 1-8 места Кубка Европы. В водном поло - выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе - 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В гандболе будет называться высоким результатом 1/4 финала в Лиге Европы и Кубке Европы, а также выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

В футболе высоким результатом считается выход в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов - для женщин. В мини-футболе - выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

В хоккее с шайбой к высокому результату будет относиться выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ, в Континентальном кубке - 1-2 места. В хоккее на траве - выход в групповой турнир Евролиги, в "Трофи" - 1-2 места.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-