Могилев впервые принимает "Финал четырех" гандбольного Кубка Беларуси

Во время матча "Машека" - СКА. Фото из архива ГК "Машека"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" сегодня стартует решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке действующий чемпион и обладатель Кубка страны БГК имени Мешкова сыграет с гандболистами "Гомеля" (начало в 15.30). Во втором полуфинале вице-чемпион и финалист прошлого кубкового розыгрыша минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека" (18.00).

Победители полуфинальных встреч 19 мая сыграют в решающем поединке за Кубок, а проигравшие поспорят за третье место.

Могилев впервые принимает финальный турнир кубкового розыгрыша, который проводится с 1997 года. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 11 раз выигрывал трофей. Кроме брестчан, Кубок завоевывали три минские команды: СКА (6 раз), "Аркатрон" (3) и "Динамо" (2).

Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд пройдет 22-23 мая в Гомеле. В полуфиналах встретятся: "БНТУ-БелАЗ" (Минская область) - "Берестье" (Брест), "Гомель" - "Городничанка" (Гродно).-0-