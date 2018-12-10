МОК изучит возможность включения киберспорта в программу Олимпийских игр

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) считает включение киберспорта в программу медального зачета Олимпийских игр преждевременным шагом, однако изучит этот вопрос в связи с его популярностью. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на коммюнике МОК по итогам 7-го олимпийского саммита, который прошел в швейцарской Лозанне.

В документе отмечается, что наблюдается значительный рост популярности киберспорта среди молодежи. Однако в традиционном представлении соревнования и спорт подразумевают двигательную активность. В связи с этим использование по отношению к киберспорту термина "спорт" требует дальнейшего изучения.

Для решения этого вопроса будут проведены встречи с представителями киберспортивной индустрии.-0-