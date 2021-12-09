МОК: "Пекин-2022" подготовил тщательный план для проведения Игр во время пандемии

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине подготовил тщательный план для проведения стартов во время пандемии. Об этом заявил, подводя итоги исполкома МОК, исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Организационный комитет предстоящих Игр рассматривает различные сценарии и подготовил тщательный план для проведения Олимпиады с соблюдением всех мер безопасности. МОК внимательно следит за тем, чтобы организаторы были готовы к любому развитию событий. Есть отличный план проведения, и это хороший знак", - сказал Кристоф Дуби.

На исполкоме МОК утверждено положение о непредвиденных обстоятельствах на Олимпийских зимних играх в Пекине. Как утверждается, ни один спортсмен или команда не должны быть дисквалифицированы из-за положительного теста на коронавирус. Вместо этого в протоколах будет стоять отметка "не стартовал (DNS)" или эквивалентное обозначение для конкретной дисциплины. Если олимпийцы не смогут продолжить соревнования из-за заражения коронавирусом, их текущие результаты будут зафиксированы и не подлежат аннулированию. По возможности организаторы будут заменять выбывших по причине болезни атлетов или команды.

Исполком МОК также одобрил введение должности второго заместителя председателя комиссии атлетов, выборы на этот пост состоятся в феврале 2022 года.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-