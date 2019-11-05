МОК выделит $10 млн на борьбу с допингом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет выделит дополнительные $10 млн на борьбу с допингом. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша), сообщает Associated Press .

Отмечается, что половина этих средств пойдет на улучшение условий содержания проб, которые будут храниться 10 лет для повторного исследования. Вторая часть суммы будет направлена на повышение эффективности обнаружения запрещенных препаратов и методов, применяемых спортсменами.

По мнению Томаса Баха, дополнительные инвестиции увеличат эффективность работы WADA. Под эгидой этой организации в настоящее время исследуются новые методы тестирования спортсменов, которые будут применены уже на Играх-2020. Кроме того, в настоящее время Международное антидопинговое агентство провело повторный анализ сотен образцов с Олимпиад в Пекине и Лондоне, который дал более ста положительных результатов.

Всемирная антидопинговая конференция проходит в Катовице с 5 по 7 ноября. На ней обсуждаются итоги 20-летней работы WADA. Еще один пункт в программе - утверждение экс-министра спорта Польши Витольда Баньки в качестве нового руководителя WADA.-0-