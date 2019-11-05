МОК выделит $10 млн на борьбу с допингом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет выделит дополнительные $10 млн на борьбу с допингом. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша), сообщает
Отмечается, что половина этих средств пойдет на улучшение условий содержания проб, которые будут храниться 10 лет для повторного исследования. Вторая часть суммы будет направлена на повышение эффективности обнаружения запрещенных препаратов и методов, применяемых спортсменами.
По мнению Томаса Баха, дополнительные инвестиции увеличат эффективность работы WADA. Под эгидой этой организации в настоящее время исследуются новые методы тестирования спортсменов, которые будут применены уже на Играх-2020. Кроме того, в настоящее время Международное антидопинговое агентство провело повторный анализ сотен образцов с Олимпиад в Пекине и Лондоне, который дал более ста положительных результатов.
Всемирная антидопинговая конференция проходит в Катовице с 5 по 7 ноября. На ней обсуждаются итоги 20-летней работы WADA. Еще один пункт в программе - утверждение экс-министра спорта Польши Витольда Баньки в качестве нового руководителя WADA.-0-