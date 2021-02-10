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10 февраля 2021, 21:14

МОК выступил с заявлением о гендерном равенстве в олимпийском движении

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МОК выступил с официальным заявлением о стремлении к гендерному равенству в олимпийском движении. Инклюзивность, разнообразие и гендерное равенство являются неотъемлемыми компонентами работы организации, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Таким образом, МОК оценил скандальные высказывания главы оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори, который в ходе недавнего заседания Олимпийского комитета Японии пожаловался на стремление организации к гендерному разнообразию в руководящих структурах. Он извинился и позже сделал ряд последующих комментариев, однако эти слова вызвали негативную реакцию не только в стране, но и за ее пределами. В итоге они были названы абсолютно неуместными и противоречащими принципам МОК и реформам его олимпийской повестки.

На протяжении последних 25 лет ведомство Томаса Баха играет важную роль в расширении присутствия женщин в спорте, и он будет продолжать добиваться этих целей. Международный олимпийский комитет уже сделал ряд принципиальных шагов в обеспечении гендерного равенства. На Олимпийских играх в Токио 49% участников - женщины, что сделает Игры-2020 наиболее сбалансированными по гендерному признаку.

МОК обратился ко всем 206 национальным олимпийским комитетам с просьбой включить в свои олимпийские команды как минимум одну женщину и одного мужчину. На церемонии открытия предстоящих Игр флаг каждой страны планируют нести один мужчина-спортсмен и одна женщина-спортсменка.

Главой миссии олимпийской команды МОК по делам беженцев назначена Тегла Лорупе. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой и рекордсменкой мира на протяжении многих лет в марафонском беге.

Первым вице-президентом МОК на Олимпийских играх 2020 года в Токио станет Анита Дефранц, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале, афроамериканка, которая является первопроходцем в деле расширения прав и возможностей женщин.

Комиссия спортсменов МОК состоит из 11 женщин и 6 мужчин. Председателем комиссии и членом Исполкома МОК является Кирсти Ковентри, пятикратная олимпийская чемпионка и обладательница семи олимпийских медалей. Заместителем председателя является Данка Бартекова, трехкратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, которая также уже прошла квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Сегодня членство женщин в МОК составляет 37,5% по сравнению с 21% в начале олимпийской повестки - 2020. Женщины составляют 53% администрации МОК.

Как отмечается в заявлении, все заинтересованные стороны олимпийского движения и широкая общественность могут быть уверены в том, что МОК продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению гендерного равенства, инклюзивности, солидарности и недискриминации.-0-

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