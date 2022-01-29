Молдавская биатлонистка Алина Стремоус выиграла гонку преследования на ЧЕ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Завоевать золото представительнице Молдовы не помешали даже четыре промаха на огневых рубежах. Ранее Алина Стремоус уже поднималась на подиум ЧЕ-2022 - в индивидуальной гонке Алина стала второй.

Медальную копилку пополнила и Янина Хеттих - к бронзе спринта немка добавила серебро пасьюта. Бронзовая награда гонки преследования досталась норвежке Йенни Энодд, которая ушла в гонку только 13-й.

Ирина Кручинкина, убежавшая на дистанцию шестой, допустила 9 промахов и финишировала 22-й. Дарья Кудаева, которая стартовала в шестом десятке, в итоге расположилась на 32-й позиции (4 круга штрафа). Аделина Сабитова стала 48-й (7), Юлия Ковалевская - 54-й (10).

Чемпионат Европы по биатлону завершится завтра. В воскресной программе - смешанная эстафета и сингл-микст.-0-