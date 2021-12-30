Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира, который стартовал в Канаде 26 декабря. Это связано с положительными результатами ПЦР-тестов у игроков нескольких команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В частности, коронавирус был обнаружен у хоккеистов США, Чехии и России. В связи с этим ИИХФ решила досрочно завершить турнир. Ее глава Люк Тардиф отметил, что усилий ИИХФ оказалось недостаточно, чтобы обеспечить командам необходимые условия для успешного проведения турнира. Сейчас нужно время, чтобы безопасно доставить всех хоккеистов и персонал сборных домой.

Следующий молодежный чемпионат планеты пройдет через год в российских Новосибирске и Омске. Среди 11 его участников будет и белорусская "молодежка", которая недавно в Дании успешно провела мировое первенство в дивизионе IA, заняв первое место.

В финале прошлого молодежного планетарного форума, проходившего в Эдмонтоне, американцы переиграли канадцев - 2:0. В игре за бронзу финны оказались сильнее россиян - 4:1. Команда Канады 18 раз выигрывала молодежный чемпионат мира, 13 титулов у хоккеистов России (с учетом восьми побед сборных СССР и одной - СНГ), по пять раз лучшими становились сборные Финляндии и США.-0-