Морозова и Аояма проиграли в первом раунде парного разряда на "Ролан Гаррос"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма уступили в 1/32 финала парного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче белорусско-японский тандем уступил китайской паре Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай - 4:6, 7:6 (7:2), 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Ранее Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в первом круге переиграли австралийско-сербский дуэт Айла Томлянович / Александра Крунич - 6:1, 6:1.

В четверг, 30 мая, свои стартовые матчи парного разряда сыграют еще две белоруски: Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд будут соперничать с французским дуэтом Диана Пэрри / Фиона Ферро, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с британско-немецким тандемом Хизер Уотсон / Татьяна Мария.

Также завтра белорусские теннисистки проведут поединки второго круга одиночного разряда. Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA) поспорит с первой ракеткой планеты японкой Наоми Осакой, а Арина Соболенко (11) встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (51).-0-