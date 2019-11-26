Московский "Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" потеряли шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашем матче 5-го тура группы D москвичи проиграли немецкому "Байеру" из Леверкузена со счетом 0:2. В другом матче 5-го тура итальянский "Ювентус" принимает в Турине испанский "Атлетико" из Мадрида. Положение команд сейчас таково: "Ювентус" - 10 очков (4 матча), "Атлетико" - 7 (4), "Байер" - 6 (5), Локомотив" - 3 (5).

К этому времени завершился еще один матч предпоследнего тура. В поединке аутсайдеров группы А турецкий "Галатасарай" в Стамбуле сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" - 1:1. На мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" встречаются фавориты - испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен". Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 12 (4), "Реал" - 7 (4), "Брюгге" - 3 (5), "Галатасарай" - 2 (5).

Также сегодня чемпион Украины донецкий "Шахтер" играет в гостях у лидера группы С английского клуба "Манчестер Сити". Аутсайдер этого квартета итальянская "Аталанта" из Бергамо принимает в Милане хорватское "Динамо" из Загреба. Турнирное положение после 4 туров: "Манчестер Сити" - 10, "Шахтер" - 5, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 1.

В группе В также проходят две игры: "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Тоттенхэм"(Лондон, Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция). Турнирное положение: "Бавария" - 12, "Тоттенхэм" - 7, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

В остальных квартетах ЛЧ встречи 5-го тура состоятся 27 ноября:

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия), "Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия). Турнирное положение: "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 8, "Зальцбург" - 4, "Генк" - 1.

F - "Барселона" - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Славия" (Прага, Чехия) - "Интер" (Милан, Италия). Турнирное положение: "Барселона" - 8, "Боруссия" - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2.

G - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Лион" (Франция), "Лейпциг" (Германия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 3:1. Турнирное положение: "Лейпциг" - 9 очков, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

Н - "Валенсия" (Испания) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды). Турнирное положение: "Аякс" - 7, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из 8 групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-